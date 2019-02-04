Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atc Yönetim Kurulu Başkanı Jones'u Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atc Yönetim Kurulu Başkanı Jones'u Kabul Etti

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:22 Kaynak: AA

James Jones, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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