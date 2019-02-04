Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atc Yönetim Kurulu Başkanı Jones'u Kabul Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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