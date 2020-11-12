Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler"

Son Dakika

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı

Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu

Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı

Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar

Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı