Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftarına katıldı
3 saat önce
- İftardan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:53 Kaynak: AA
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