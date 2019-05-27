Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftarına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftarına katıldı

3 saat önce

- İftardan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katıldı.

- İftardan detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftarına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Avrasya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftarına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]