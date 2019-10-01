Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pasquier ile görüştü
1 saat önce
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AKPM çalışanlarıyla sohbeti STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:41 Kaynak: AA
Görüşmeden detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AKPM çalışanlarıyla sohbeti
STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.
HDP eski Milletvekili Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü açıkladı Bakan Turhan'dan depremde çuvallayan GSM şirketlerine talimat: Altyapı kapasitenizi artırın İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz