Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pasquier ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pasquier ile görüştü

1 saat önce

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AKPM çalışanlarıyla sohbeti STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

Görüşmeden detaylar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AKPM çalışanlarıyla sohbeti

STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pasquier ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:41 Kaynak: AA
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