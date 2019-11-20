Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David-Maria Sassoli ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David-Maria Sassoli ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:44:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]