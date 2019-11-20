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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David-Maria Sassoli ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:45 Kaynak: AA
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