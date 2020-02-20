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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider"
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider"
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