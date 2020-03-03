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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Avrupa'ya giden göçmenler) Bunları durduracak noktada değiliz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Avrupa'ya giden göçmenler) Bunları durduracak noktada değiliz"
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Avrupa'ya giden göçmenler) Bunları durduracak noktada değiliz"
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