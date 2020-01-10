Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Payne ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Payne ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Payne ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Avustralyalı mevkidaşı Payne ile telefon görüşmesinde ülkede aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar ele alındı.

Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Payne'yi de etiketleyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Değerli dostum Payne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım miyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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