Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur"
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:21 Kaynak: AA
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