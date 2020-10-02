Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:35 - Kaynak: AA
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