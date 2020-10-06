Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'a Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan'ın ne zaman desteğe ihtiyaç duyarsa Türkiye'nin yanında olacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, Türk halkının Azerbaycan'a verdiği desteği tüm dünyaya göstermek için geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, Türk halkı olarak ne zaman, hangi alanda desteğe ihtiyaç duyarsa Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.