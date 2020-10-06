Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız
Bakü'de resmi temaslarda bulunan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız" diye konuştu.
– Bakü'de resmi temaslarda bulunan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağız" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov Bakü'de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yukarı Karabağ, Azerbaycan'ındır" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu aynı zamanda, "Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyoruz ; biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı, olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor"dedi.
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