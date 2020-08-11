Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan yıllardır, kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan yıllardır, kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Azerbaycan'dan alacağım gaz miktarını ilerde daha da artıracağız. Oruç Reis bölgeye gitti her türlü sismik araştırma ve sodaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Doğalgaz tedarikimizde Azerbaycan birinci sıraya yükseldi. Azerbaycan'dan alacağımız gaz miktarını ilerde daha da artıracağız. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretler de pasaporta ihtiyaç duymaması lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoplu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "12 Temmuz'da Ermenistan kardeşi Azerbaycan'a Tovuz bölgesine bir saldırıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, tüm gücümüzle tüm imkanlarımızla yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ermenistan yıllardır, kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Bugüne kadar tüm kararlara rağmen, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu sorunlarda müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Bu sorun neden çözülmedi? Uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi bir şekilde gayret sarf etmemesidir. Kardeş Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesi ile bu sorunun diplomasi ve diyalog ile çözülmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Almanya ve Türkiye seyahatleri

Covid 19 salgının dünyada her şeyi değiştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "AB maalesef Türkiye'yi güvenlik ülkeler listesine almadı. İki defa gözden geçirme yaptılar listede olan bazı Balkan ülkelerini yine Fas ve Cezayir gibi ülkeleri de listeden çıkardılar. Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için çok ses çıkardılar ve taleplerini ilettiler. Türkiye'ye yönelik bu seyahat kısıtlamasının kaldırılması için çaba sarf ettik. AB içinde Malta gibi Polonya gibi İsviçre gibi bu ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Almanya bazı turizm bölgelerini seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Almanya'da döndükten sonra 14 gülük karantinaya tabi tutulmaması için Almanlar eğer Türkiye'de test yapabilecekseniz biz bu kısıtlamayı kaldıracağız dediler. Şimdi dönüşte 14 günlük karantina yerine test yaptırmanın vatandaşlarımız için daha uygun olduğunu düşündük. Bu uygulama sadece vatandaşlarımız için değil Türkiye'ye seyahat için gelen Almanlar için de geçerli. Türk-Alman ayrımı yapılmıyor" sözlerini kullandı.

Oruç Reis hareketlendi

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Gemilerimizi tekrar hareketlendirdik Oruç Reis bölgeye gitti. Ağustos sonu itibariyle kıta sahanlığımızın batı sınırlarını da belirlemiştir. O alanlara da ruhsat vererek yine her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Hem Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız bu konu da hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Kimse Türkiye'ye yönelik siz iyi niyet göstermediniz diyemez biz gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" şeklinde konuştu.

Ticari yatırımları artıracağız

Azerbaycan ile ticari yatırımların artırılacağı müjdesini veren Çavuşoğlu, "Doğalgaz tedarikimizde Azerbaycan birinci sıraya yükseldi. Azerbaycan'dan alacağımız gaz miktarını ilerde daha da artıracağız. Öncelik verdiğimiz Kars, Nahçivan projesi ve yine Türkiye-Nahçivan doğalgaz boru hattı projesi. Nahçivan üzerinden Türkiye'ye gazın ulaştırılması stratejik bir projedir. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretler de pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan'la gerçekleştirdik. Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz. Her alanda bağlarımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

Konuk Bakan'dan Türkiye'ye mesaj

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise," Bu yıl sonunda tamamlanacak olan Güney Gaz Koridoru ve ana bileşeni olan TANAP projesi üzerinde görüşmeler yapıldı. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi Azerbaycan dış politikasının bir önceliğidir. İki ülkenin liderleri arasındaki kişisel dostluk ve karşılıklı ziyaretler, bu ilişkilerin gelişmesinde özel bir öneme sahiptir. Bugün kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çok sayıda enerji ve ulaşım konuları tartışıldı" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında yer aldı

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını belirten Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye'nin birliği ebedidir ve geleceğimizi bu sağlam temel üzerine inşa ediyoruz. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin haklı davasını destekledi ve Türk halkının yanında yer aldı. Bir daha Türkiye'nin misafir perverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi Azerbaycan'da beklediğimizi belirtmek isterim" sözlerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda... - Son Dakika

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