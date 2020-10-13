Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
13.10.2020 20:35
Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştür. Görüşmede son gelişmeler değerlendirilmiş, Sayın Bakanlar, yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi vermişlerdir" denildi.
Haber: ANKARA,
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