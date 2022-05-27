Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi

27.05.2022 18:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - İSTANBUL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi - Son Dakika


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