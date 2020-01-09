Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.


Çavuşoğlu'nu Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşimi ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız karşıladı.


Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmek üzere Bağdat'taki hükümet sarayına hareket etti.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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