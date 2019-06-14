Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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