Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.


Türk Konseyi'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alınacağı toplantıya, Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanları ile gözlemci üye Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı katılacak.


Bakan Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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