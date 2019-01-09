Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Balkanlar'da Artan Gerginlikten Endişe Duyuyoruz" Dedi.
2 saat önce
IHAAW111900-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Balkanlar'da artan gerginlikten endişe duyuyoruz" dedi.
IHAAW111900-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Balkanlar'da artan gerginlikten endişe duyuyoruz" dedi. 09.01.2019 11: 19: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
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