Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Ziyaretten detaylar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.