Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti

15 dakika önce

Ziyaretten detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.

Ziyaretten detaylar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi
Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]