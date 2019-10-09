Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız...
39 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır"
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu