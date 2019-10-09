Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız...

39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır"

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]