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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu...

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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