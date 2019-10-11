Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."
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