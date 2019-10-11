Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "( Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz"
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