Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin...

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "( Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapılması) YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz"

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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