Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere...
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi."
Terör örgütü YPG/PKK Rasulayn'dan çekildiğini duyurdu, SMÖ yalanladı İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak