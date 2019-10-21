Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere...

18 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi."

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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