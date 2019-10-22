Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak"
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