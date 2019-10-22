Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte...

52 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte Türk Rus ortak devriyeleri başlayacak"

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi
Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk kahvesine saldırdı! Polis biber gazıyla müdahale etti Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinin batı ve doğusunda, 10 km derinlikte...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]