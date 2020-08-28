Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ederken, acil şifa dileklerini de iletti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü... - Son Dakika