Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika üssüne saldıran milis gurubu açıkladı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine 14 Nisan gecesi gece roketli saldırı düzenlenmiş ve 1 askerimiz şehit olmuştu. Bu saldırı ilişkin Habertürk TV'de moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı Nedir Ne Değildir programında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırının failinin İran destekli Haşdi Şabi milisleri olduğunu açıkladı.

"SALDIRININ ARKASINDA MİLİSLER VAR"

Programda gazeteci Çetin Çetin Çetiner'in "Başika'daki askeri üssümüze saldıranların Haşdi Şabi milisleri olduğu ifade ediliyor. Bu saldırının arkasında kim var?" sorusuna Çavuşoğlu, "Siz zaten çok güzel ifade ettiniz ama burada PKK'nın olması herkes için bir tehdit. O bölgede yaşayan Yezidiler içi de tehdit, IKYB için bir tehdit. Iraklı Kürtler için bir tehdit. Bu saldırıların arkasında bahsettiğiniz o milisler var ve bu milisler PKK'ya da destek sağlıyor. Saldırının arkasında milisler olduğunu gayet iyi biliyoruz. O akşam Mesrur Barzani ile de görüştüm. Kendisi bize bütün bilgileri verdi Zaten bizim istihbaratımız da bu bilgilerle örtüşüyor." yanıtını verdi.

"SALDIRI SONRASI HERKESLE GÖRÜŞTÜK"

"Saldırı sonrası İran ve Irak'la bir görüşme oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Çavuşoğlu, herkesle görüşme içinde olduklarını söyledi.