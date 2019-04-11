Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (2)

1 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:28 Kaynak: AA
Amsterdam, Türkiye, Hollanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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