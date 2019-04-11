Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (1)
1 saat önce
Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:40 Kaynak: AA
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