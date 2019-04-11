Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (1)

1 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (1), System.String[]
Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:40 Kaynak: AA
Amsterdam, Türkiye, Hollanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkonsolosluk Açılışında (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]