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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Batının ağırlığı küresel sistemde azalıyor"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.
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