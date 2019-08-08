Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış."
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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