Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye
'nin Asya
'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış."
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