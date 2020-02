Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı Körfez ülkelerini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu isim vermeden bazı Körfez ülkelerinin Orta Doğu'daki politikalarını eleştirdi.

Çavuşoğlu, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"nda "Sorunlu Sularda Köprüler Kurma: Körfez'deki Gerilimlerin Düşürülmesi" başlıklı panelde konuştu.

Özellikle son dönemde bazı Körfez ülkelerinin bölge politikalarını eleştiren Çavuşoğlu, "Bazı Körfez ülkelerinin bölgede yaptıkları çok tehlikeli. Paraya sahip olduklarını ve şu anda ABD ve İsrail'in tam desteğini aldıklarına, her şeyi değiştirebileceklerine, ülkeleri satın alabileceklerine, her yerde sistemi değiştirebileceklerine inanıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Körfez'deki son krizin suni bir kriz olduğunu belirterek Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

"Körfez bölgesinde istikrar ve barış, bizim istikrar ve güvenliğimizdir." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu anlamda bölge sorunlarının çözümüne yönelik aktif tutumuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetle ilişkisinin sahada durumu dengelediğinin altını çizerek Türkiye'nin ülkede Rusya ile ateşkesin sağlanmasında kilit bir ülke olduğunu dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkesi ihlal etmesine rağmen Türkiye'nin politik çözüme katkı yapmaya devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Libya konusunda yarın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, bazı Körfez ülkelerinin bölgede yaptıklarını "çok tehlikeli" olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Bazıları paraya sahip olduklarını ve şu anda ABD ve İsrail'in tam desteğini aldıklarına, her şeyi değiştirebileceklerine, ülkeleri satın alabileceklerine, her yerde sistemi değiştirebileceklerine inanıyorlar. Örneğin, Libya'da Hafter'i destekliyorlar. Bu en zor kısım. Birleşmiş Milletler ülkeyi başka bir konferansa hazırlıyordu. Bu konferans siyasi süreç, seçim, demokratik süreç anlamına geliyor. Bu ülkeler bölgedeki bir Arap ülkesinde demokrasinin kendi rejimleri için en büyük tehdit olduğuna inanıyor. Bu yüzden Hafter'i askeri operasyon yoluyla iktidara gelmesi için destekliyorlar."

Çin konusunda kendisine yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, Çin'in sunduğu fırsat ve zorlukların nasıl değerlendirileceği konusunda strateji eksikliği olduğunu kaydetti.