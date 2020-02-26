Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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