Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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