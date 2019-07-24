Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
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