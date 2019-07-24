Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
24 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus
Müsteşarının tedavi gördüğü hastanede
Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Ankara Valisinden saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok