Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü
15 dakika önce
Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:16 Kaynak: AA
Resmi ziyaret amacıyla Belarus
'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.
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