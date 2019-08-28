Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü - Heyetler arası
31 dakika önce
Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Resmi ziyaret amacıyla Belarus
'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddiasına yalanlama İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak