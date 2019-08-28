Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü - Heyetler arası
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü - Heyetler arası

31 dakika önce

Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.

Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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