Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"Nda Konuştu (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"Nda Konuştu (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, " Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu "FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü:

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-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

DHA, Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu, Güncel
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