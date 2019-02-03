Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"Nda Konuştu (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu.
Haber-Kamera: İSTANBUL DHA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Beyoğlu
Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, " Suriye
'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu "FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü:
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-Çavuşoğlu'nun açıklamaları
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:14 Kaynak: DHA
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