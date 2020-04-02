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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfine uyguluyoruz.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfine uyguluyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfine uyguluyoruz. Halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var ve buraya gelmek istiyorlar" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:30 Kaynak: İHA
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