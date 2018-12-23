Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında "Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin." ifadesini kullanmıştı. Netanyahu'nun açıklamalarına cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Netanyahu modern zamanların soğuk kanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur." dedi.

'BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN KATLEDİLİŞİNDEN SORUMLU'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

KALIN: DİKKAT DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR

Netanyahu'nun sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

ÇELİK: NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETMESİ MANİDAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu'yu rahatsız etmesi manidardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

NETANYAHU: ÇOCUK KATİLİ İSRAİL'E VAAZ VERMESİN

Netanyahu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Erdoğan'ı şu sözlerle hedef almıştı:

"Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin."

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

ERDOĞAN: SEN İSRAİL'DEKİ YAHUDİ DEĞİLSİN

Erdoğan TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda 'Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim' deriz." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor

Erdoğan'ın "Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin" Sözlerine Netanyahu'dan Küstah Cevap: Çocuk Katleden Bize Vaaz Vermesin