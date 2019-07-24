Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı" Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:16 Kaynak: AA
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