Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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