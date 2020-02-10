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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir yol üzerinde uzlaşı olsa bugünkü toplantıya gerek olmazdı."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir yol üzerinde uzlaşı olsa bugünkü toplantıya gerek olmazdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir yol üzerinde uzlaşı olsa bugünkü toplantıya gerek olmazdı." - ANKARA
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