Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü.

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü. Görüşmede Bakan Raab, Türkiye'ye desteklerini beyan etti. - ANKARA

Birleşik Krallık, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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