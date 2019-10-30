Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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