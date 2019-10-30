Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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