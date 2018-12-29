Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Astana Garantörleri Olarak, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü, Siyasi...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:10 Kaynak: AA
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