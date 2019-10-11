Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda NATO'dan destek istedi Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]