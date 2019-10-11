Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız."
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