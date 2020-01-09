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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"
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