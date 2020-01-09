Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak 'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır