Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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