Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek. Rejim sürekli teröristler var diyerek böyle bir bahane ile İdlib'i almak için saldıracağını bekliyorduk." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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