Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak"

Mevlüt Çavuşoğlu, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim
Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]