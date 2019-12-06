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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak"
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim plan (YPG/PYD/ PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak"
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