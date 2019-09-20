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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü.


BM Genel Kurul toplantıları dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" dedi. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:44 Kaynak: İHA
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