Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü.

BM Genel Kurul toplantıları dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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